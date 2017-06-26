На Николаевщине ремонтируют дороги

С 23 по 25 июня филиалами подрядного предприятия ГП «Николаевский облавтодор», по техническому заданию Службы автомобильных дорог в Николаевской области, было ликвидировано 4236 м2 аварийной ямочности на дорогах общего пользования государственного значения.

Об этом сообщается на официальном сайте Николаевской ОГА.

Из них 1231 м2 - методом пропиткой битумной эмульсией и горячим асфальтобетоном, 3005 м2 - щебеночными смесями.