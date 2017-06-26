Жители Николаева получили первые компенсации по “теплым” кредитам

Клиенты ПриватБанка, которые оформили “теплые” кредиты в марте текущего года, уже получили компенсацию от государства.

Кредиты были оформлены с помощью сервисов “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка”, суммы компенсаций были зачислены на карты клиентам, сообщает Инше.ТВ.

ПриватБанк является участником программы “Теплые кредиты”. Банк обеспечивает беспроцентное кредитование, а государство — компенсацию части расходов по кредиту. “Теплый” кредит в ПриватБанке гарантирует выполнение обязательств поставщиков товаров и наиболее выгодные на рынке цены на энергоэффективную продукцию.

“Под категорию возмещения по “теплым” кредитам попадают котлы, окна, двери, радиаторы, счетчики воды и материалы для проведения работ по теплоизоляции, — рассказывает руководитель направления “Оплата частями” Николаевского регионального управления ПриватБанка Марина Тягай. — Наши клиенты могут выбрать любой энергосберегающий товар или оборудование. Сегодня в списке наших партнеров более 120 торговых точек. Они предлагают большой ассортимент товаров по приемлемым ценам”.

Покупателю нужно выбрать магазин, где есть POS-терминал ПриватБанка, и оплатить выбранный товар картой «Универсальная” или «Универсальная Gold», используя сервис “Оплата частями” или “Мгновенная рассрочка”.

Для подачи заявки на компенсацию клиенту надо зайти в Приват24 — закладка «Оплата частями». Там выбрать кнопку «Теплые кредиты». Далее — указать адрес установки оборудования и прикрепить счет-фактуру. Ежемесячно ПриватБанк формирует реестры заемщиков, оформивших кредит, и подает агентству Госэнергоэффективности. В реестр будут попадать кредиты на товары, которые соответствуют рекомендациям. Компенсацию государства банк будет перечислять на кредитную карту клиента, по которой была оформлена «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка».

Программа частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности предполагает выплату возмещения в размере 20% суммы кредита для физических лиц в случае приобретения отопительных котлов на альтернативных видах топлива, 35% – для физических лиц для индивидуального утепления жилья, 40% – для ОСМД и ЖСК (при наличии получателей субсидий – от 40% до 70%).