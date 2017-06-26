Мэр Львова вновь просит Николаев и область принять львовский мусор Городской голова г. Львов Андрей Садовой вновь просит Николаев и Николаевскую область принять львовский мусор. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил николаевский политтехнолог Федор Левченко. «Мэр Львова Андрей Садовой просит власть разных уровней в Николаевской области принять мусор со Львова. Вот такие письма пришли от Садового на областную и городскую власть», написал Федор Левченко, добавив фото документов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама