17.06.17 18:002590
Мэр Львова вновь просит Николаев и область принять львовский мусор
|26.06.17 17:48
|174
|0
Городской голова г. Львов Андрей Садовой вновь просит Николаев и Николаевскую область принять львовский мусор.
Городской голова г. Львов Андрей Садовой вновь просит Николаев и Николаевскую область принять львовский мусор.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил николаевский политтехнолог Федор Левченко.
«Мэр Львова Андрей Садовой просит власть разных уровней в Николаевской области принять мусор со Львова.
Вот такие письма пришли от Садового на областную и городскую власть», написал Федор Левченко, добавив фото документов.