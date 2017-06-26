17.06.17 18:002590
Китайские хакеры продают приложение, через которое можно подключаться к чужим вебкам
|26.06.17 17:59
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Всего за 28 долларов через китайские соцсети можно приобрести программу, которая даёт возможность сёрфить по тысячам камер наблюдения, подключённым к интернету, в том числе домашние вебки, камеры в магазинах, больницах и вообще где угодно. Приложение существует за счёт того, что большинство пользователей не меняют предустановленный пароль.
Всего за 28 долларов через китайские соцсети можно приобрести программу, которая даёт возможность сёрфить по тысячам камер наблюдения, подключённым к интернету, в том числе домашние вебки, камеры в магазинах, больницах и вообще где угодно. Приложение существует за счёт того, что большинство пользователей не меняют предустановленный пароль.
О новом приложении, которое можно без проблем приобрести в китайских соцсетях, например, в QQ, пишет Mashable со ссылкой на CCTV. Как выяснили китайские журналисты, всего за 28 долларов вы покупаете программу, которая подключит вас к любой из тысяч вебкамер по всему миру.
В основном, это камеры, установленные в Китае, но не только. В любом случае, все эти камеры — а таких в мире подавляющее большинство — изготовлены в Китае. Чаще всего не нужны хитроумные алгоритмы. Камеры, которые подключены к интернету, имеют предустановленный пароль, и большинство пользователей просто не меняет его.
Как только в прошивке какого-то устройства находится слабость или уязвимость, приложение делится ими. Как только вы распаковали новое устройство, подключаемое к интернету, потратьте хоть немного времени на конфигурацию. Обычные пароли по умолчанию — это самая главная брешь в защите, которой пользуются хакеры, — объясняет Евгений Асеев, вице-президент Acronis по защите информации.
На постоянно возникающих новых площадках в соцсетях хакеры каждую неделю бесплатно выкладывают 200—400 паролей к камерам, чтобы рекламировать свои услуги.
В мае 2017 года работающие на Windows компьютеры по всему миру атаковал вирус, шифрующий файлы на диске и грозящий удалить их, если владельцы компьютера не заплатят «выкуп». По сообщениям СМИ, большинство заражённых компьютеров находятся в России: вирус обнаружили в компьютерах МВД и Следственного комитета по всей стране, а также в корпоративной сети «Мегафона».
Позднее специалисты по компьютерной безопасности заявили, что за громкой атакой вируса-вымогателя почти незамеченной прошла другая напасть: малозаметная программа внедрялась через уязвимость того же типа в сотни тысяч машин по всему миру, чтобы «делать деньги» для своих создателей за счёт мощностей и трафика.