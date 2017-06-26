В Украине полностью запретили производство и использование асбеста

Министерство здравоохранения Украины запретило производство и использованием всех видов асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах, а также при проведении строительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"Цель принятия приказа – защита здоровья работающих и населения путем снижения уровня заболеваемости и смертности от болезней, вызванных влиянием асбестовой пыли", - отмечено в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время около 100 тыс. человек в мире ежегодно умирают от болезней, вызванных действием асбеста.

Использование асбеста и продукции, которая его содержит, может вызвать такие заболевания как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

В настоящее время в Украине существует семь предприятий, которые используют в производстве данный материал, на них работают около 4 тыс. человек.

Кроме того, в Минздраве также подчеркнули, что с развитием производства искусственных минеральных волокон проблема использования асбеста стала иметь не только медицинский, но и экономического характер.