В Украине полностью запретили производство и использование асбеста

26.06.17 18:57Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Министерство здравоохранения Украины запретило производство и использованием всех видов асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах, а также при проведении строительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"Цель принятия приказа – защита здоровья работающих и населения путем снижения уровня заболеваемости и смертности от болезней, вызванных влиянием асбестовой пыли", - отмечено в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время около 100 тыс. человек в мире ежегодно умирают от болезней, вызванных действием асбеста.

Использование асбеста и продукции, которая его содержит, может вызвать такие заболевания как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

В настоящее время в Украине существует семь предприятий, которые используют в производстве данный материал, на них работают около 4 тыс. человек.

Кроме того, в Минздраве также подчеркнули, что с развитием производства искусственных минеральных волокон проблема использования асбеста стала иметь не только медицинский, но и экономического характер.

Похожие новости

25.05.17 18:35ВР разрешила Парубию подписать закон о запрещении георгиевской ленты

05.05.17 11:35Варнаве запретили въезд в Украину - СБУ

30.04.17 20:40В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях

19.03.17 14:57В Украине запретили препарат для ВИЧ-инфицированных

06.01.17 10:03Беларусь запретила ввоз украинской курятины и яиц

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама