Новый рейтинг стран: украинцы живут лучше россиян и белорусов

Новый рейтинг стран, целью которого изучить социальный прогресс государств за последний год, составила компания SOCIAL PROGRESS INDEX.

Несмотря на то, что Украина заняла аж 127 место в списке самых безопасных стран, новый рейтинг социального прогресса наше государство таки исходя из позиций украинцев стал более оптимистичным.

"Середина на половину"

Британская аналитическая компания SOCIAL PROGRESS INDEX составила новый рейтинг стран, учитывая несколько факторов социальной жизни народов: условия жизни, медицина, образование, демократия, защита прав человека, санитарные условия, доступ к новым технологиям, толерантность.

Исследовались 128 стран, среди которых Украина почетно занимает 64-е место, то есть ровно посередине между «плохо» и «хорошо». Следует отметить, что России специалисты отнесли 67-е место, а Беларуси 65-е.

Лидерами нового рейтингами стали Дания, Финляндия и Исландия. Последние две позиции занимают Афганистан и Центральноафриканская Республика.