Новый рейтинг стран: украинцы живут лучше россиян и белорусов

26.06.17 19:27Сколько просмотров этой статьи169Сколько комментариев этой статьи0

Новый рейтинг стран, целью которого изучить социальный прогресс государств за последний год, составила компания SOCIAL PROGRESS INDEX.

Несмотря на то, что Украина заняла аж 127 место в списке самых безопасных стран, новый рейтинг социального прогресса наше государство таки исходя из позиций украинцев стал более оптимистичным.

"Середина на половину"

Британская аналитическая компания SOCIAL PROGRESS INDEX составила новый рейтинг стран, учитывая несколько факторов социальной жизни народов: условия жизни, медицина, образование, демократия, защита прав человека, санитарные условия, доступ к новым технологиям, толерантность.

Исследовались 128 стран, среди которых Украина почетно занимает 64-е место, то есть ровно посередине между «плохо» и «хорошо». Следует отметить, что России специалисты отнесли 67-е место, а Беларуси 65-е.

Лидерами нового рейтингами стали Дания, Финляндия и Исландия. Последние две позиции занимают Афганистан и Центральноафриканская Республика.

Похожие новости

01.07.17 16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

30.06.17 08:47Украина больше не входит в группу стран, где процветает торговля людьми

18.04.17 18:53В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

08.03.17 19:00Украина попала в список самых дешевых стран мира

01.03.17 16:02Исламу предрекли статус самой популярной религии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама