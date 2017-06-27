В Facebook появится собственная телеплатформа

К концу лета социальная сеть Facebook собирается наладить работу собственной телевизионной платформы и оригинального контента. Для этого представители компании проводят переговоры с киностудиями и агентствами. Об этом сообщает Fox News.

В частности, стало известно, что Facebook проводит переговоры с Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

Отмечается, что по предварительным данным видеоконтент соцсети будет исключительно семейного формата. Кроме того, компания заинтересована в малоформатном контенте длительностью до 10 минут.