Ушел из жизни николаевский художник Алексей Маркитан

Вчера вечером, 26 июня, через неделю после своего 58-летия, умер знаменитый николаевский художник Алексей Маркитан, сообщает inshe.tv.

Недавно у художника было обнаружено тяжелое онкологическое заболевание. Друзья начали собирать средства на лечение, провели благотворительную выставку, но болезнь развивалась слишком стремительно.

Алексей Маркитан родился в 1959г. в Николаеве. Окончил Одесский государственный педагогический институт им. К. Ушинского, факультет художественной графики в 1982г.

Член национального союза художников Украины с 1982г. Живописец. Работы находятся в Национальных художественных музеях г. Киева, Одессы, Николаева, Львова и в частных коллекциях многих стран мира.

Жил и работал в Николаеве.