Відбулась виїзна нарада з питання дотримання санітарного стану Матвіївського урочища

27.06.17 08:53Сколько просмотров этой статьи113Сколько комментариев этой статьи0

Відбулась виїзна нарада з питання дотримання санітарного стану Матвіївського урочища та ліквідації звалища на території садового товариства "Соснове".

Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи, за дорученням голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко, провів виїзну нараду з питання дотримання санітарного стану Матвіївського урочища та ліквідації звалища на території садового товариства "Соснове".

Під час наради представникам Новоодеської районної державної адміністрації, управління ЖКГ і управління екології Миколаївської ОДА була поставлена задача – протягом тижня організувати вивезення сміття вздовж Матвіївського урочища, а також розпочати процес ліквідації стихійного звалища на території садового товариства "Соснове".

Окрім того, заступник голови ОДА доручив організувати роботу по заключенню договорів з місцевими мешканцями і вивозу сміття на полігон твердих побутових відходів.

Під час виїзної наради також було підняте питання активізації роботи по недопущенню пожеж на території Матвіївського урочища.

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