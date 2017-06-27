Николаев просят принять мусор из Львова

27.06.17 10:47Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

Чем славится Львов? Архитектурой, писателями, музеями и национальными праздниками. А чем славится Николаев? Кораблями, заводами и реками. Но что же объединяет этих два полярных города? Ответ лежит на поверхности, вернее, на поверхности мусорного ведра: их связывает мусор.

Оказывается, мусор из Львова снова может оказаться в объятьях города Ингула и Буга, поскольку мэр Андрей Садовой просит власти Николаева оказать ему такую услугу.

Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» написал политолог Федор Левченко, передает БезТабу.

«Мэр Львова Андрей Садовой просит власть разных уровней в Николаевской области принять мусор со Львова. Вот такие письма пришли от Садового на областную и городскую власть», – говорится в его сообщении.

Однако николаевцы настроены категорично, о чем свидетельствуют их комментарии под постом.

К примеру, Лана Ротари написала: «Миколаїв -районний центр у Львівській обл. Туди і звертається, до міст своєї обл.». В свою очередь, Александр Федоренко ответил следующее: «Браття, допоможемо буковинцям, iм там дурно пахне,а ми привичнi мля)))». Тарас Винниченко объяснил действия действующего мэра Львова таким образом: «Это его работа, он пишет письма дабы показать что он что-то делает и избежать уголовной ответственности, не нужно все воспринимать буквально, он расчитывает на отказ, там конфлик в другом».

Остается ждать ответа властей Николаева.

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