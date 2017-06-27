В Николаеве могут объединить 54-й и 83-й городские маршруты

Николаевская мэрия рассматривает возможность объединить 54-й и 83-й городские маршруты, которые обслуживает предприятие ООО «Евротранстехсервис».

Об этом говорилось на заседании постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли во вторник, 27 июня, передает Инше.ТВ

Данную информацию подтвердил директор «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ещё совсем недавно был начальником управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета.

–Мы отрабатываем. Проверили сейчас график… Нам поступила команда отработать такой вопрос… Будет маршрут «Матвеевка – Корабельный»… 54-й остаётся в тех рамках, в которых он есть сейчас, до Богоявленского и Пограничной, а дальше он идёт на объездную дорогу по Корабельному району на «Океан», — сказал он, добавив, что предприятие также заинтересовано в реализации этой идеи.

Члены комиссии, заслушав информацию, решили заслушать профильного заместителя мэра Антона Турупалова по данному вопросу, чтобы он доложил, как планируется реализовать эту идею.