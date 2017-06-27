Гриневич прокомментировала "провальное" ВНО по украинскому языку и литературе

Глава Минобразования отметила, что в этом году больше детей преодолели порог сдал-не сдал на тестирование по украинскому языку.

Нет никаких оснований говорить о провальном ВНО по украинскому языку и литературе в этом году, заявила сегодня, 27 июня, во время брифинга министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Я хочу публично возразить, что ВНО по украинскому языку было провальным – нет никаких оснований так говорить. Наоборот, мы можем говорить, что результаты примерно равны", – заявила Гриневич.

Глава Минобразования отметила, что, говоря о "провальности" ВНО по украинскому языку и литературе в этом году, часто ссылаются на то, что в прошлом году было больше детей, получивших 200 баллов по украинскому языку и литературе, а в этом году таких детей всего пять.

"Это очень относительные показатели, которые означают лишь то, что те, кто написал лучше всех в этом году, задали более высокую планку, чем в прошлом году", – объяснила министр.

Гриневич также отметила, что в этом году больше детей преодолели порог сдал-не сдал на тестирование по украинскому языку.

Напомним, только пять участников ВНО в этом году получили максимальное количество баллов по тесту по украинскому языку и литературе. В прошлом году получивших 200 баллов было 66 человек.