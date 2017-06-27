В Николаевской области и Николаеве ожидаются грозы и дожди

Температура воды в реке Ю. Буг возле Варваровского моста 25˚, в море вблизи Очакова 22°.

После летнего солнцестояния, продолжительность светового дня начала уменьшаться. Однако, увеличится количество знойных дней.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Летняя жара лишь только пытается вступить в свои права. Характер погоды в ближайшие дни будет неустойчивым.

27 июня по Николаеву и области в дневное время ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер будет преобладать юго-восточного направления, умеренный, при грозах порывистый. Ночные температуры составят 17-20˚, дневные 30-32˚, и лишь на побережье 26-28˚.

28 июня сохранится вероятность отдельных дождей с грозами. При грозах усиление ветра до порывистого. Ночная температура останется в пределах 17-20˚, а днём поднимется до 31-34˚.

В четверг, 29 июня, существенных осадков не ожидается. Температурный фон останется прежним.

В восточных районах области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.