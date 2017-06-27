Украинские нардепы предложили кастрировать насильников

27.06.17 16:48Сколько просмотров этой статьи148Сколько комментариев этой статьи0

В Верховной Раде 21 июня 2017 года зарегистрировали законопроект, предусматривающий химическую кастрацию за особо тяжкие преступления сексуального характера, совершенные против несовершеннолетних. Информация опубликована на сайте парламента, передает Лига.Новости.

Документом предлагается дополнить УК статьей 821, по которой насильник, отбывший наказание сроком не менее десяти лет, может выйти на свободу, согласившись на "добровольную меру медицинского характера" - введение осужденному медицинских препаратов, которые уменьшают сексуальную активность.

Вопрос о замене неотбытой части наказания химической кастрацией определяется экспертизой, которую назначает суд. Также законопроект предлагает дополнить статью 152 частью пятой следующего содержания: "5. Изнасилование малолетней или малолетнего, - наказывается лишением свободы на срок в двадцать лет".

Предлагают и шестую часть:"6. Изнасилование малолетней или малолетнего, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 153 и частью второй статьи 156 настоящего Кодекса, - наказывается пожизненным лишением свободы". Инициатором законопроекта является глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Авторы законопроекта: Олег Недава, Мустафа Найем, Антон Геращенко и Дмитрий Лубинец.

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