У Миколаєві відбулись урочистості з нагоди 21-річниці Конституції України

27 червня у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочистості присвячені відзначенню Дня Конституції України.

Серед гостей заходу – голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко, керівництво Миколаївської міської ради, депутати різних рівнів, представники духовенства та громадськості.

«Хочу, щоб ми замислилися над відповіддю на одне питання, що не втрачає своєї актуальності протягом останніх років. А чи навчилися ми жити за Конституцією, де закріплені не лишень права, про які всі пам’ятають, а ще й обов’язки, які дехто воліє не помічати?», - звернувся до присутніх Олексій Савченко.

Очільник області нагадав про Конституцію Пилипа Орлика, яка визнана першою козацькою, українською Конституцією. «Я хочу, щоб ми згадали Конституцію Пилипа Орлика, яка з’явилася тоді, коли в світі домінували абсолютні монархії. І до Великої французької революції залишалися десятки років. А ми, українці вже мали свій зразковий демократичний маніфест», - зазначив Олексій Савченко.

Голова обладміністрації наголосив, що завдяки зусиллям Президента України Петра Порошенка український народ повернувся до європейської родини.

«Зараз при Президентові України діє конституційна комісія, яка розробляє проект змін до Основного Закону, деякі елементи яких, а саме процес децентралізації, запущений за ініціативи Президента, вже дає поштовх в розвитку місцевих громад», - акцентував очільник області.

«Разом з цим, ми ні на мить не маємо права забувати про тих наших хлопців, які і в цю хвилину на бойових постах відстоюють територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, які закріплені в Конституції.

Зараз на Сході України в зоні АТО знаходяться підрозділи нашої Національної гвардії, наш батальйон «Святий Миколай», наші оперативники Національної поліції, окремі підрозділи наших легендарних 79-ої бригади, морського центру спеціальних операцій з Очакова, підрозділи морської піхоти, добровольці», - зазначив Олексій Савченко.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять Героїв-миколаївців, які поклали свої життя відстоюючи територіальну цілісність і суверенітет України в війні з країною-агресором.

Під час заходу миколаївці отримали від представників влади державні нагороди, почесні грамоти та подяки за досягнення у професійній діяльності в різних галузях.

Присутні на урочистостях гості поклали квіти до пам’ятників Т.Шевченка та В.Чорновола.