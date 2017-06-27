Умер известный украинский художник

В Киеве умер известный график и художник Сергей Якутович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент страны Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Якутовича.

«Из украинского искусства ушел большой талант – умер Сергей Якутович. С нами навсегда останутся его образы, в которых воплощено слово и сама история. Вечная память мастеру», – написал Порошенко.

Отметим, что популярными работами Якутовича являются иллюстрации книг Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», авторский проект «Мазепиана», иллюстрации к произведению Лины Костенко «Берестечко».

В 2003 году художник получил Золотую медаль Академии художеств, а в 2004 стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Похороны художника состоятся 29 июня в 11:00 на Байковом кладбище в Киеве.