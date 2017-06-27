17.06.17 18:002590
Савченко вручил детской больнице автомобиль
|27.06.17 19:05
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Сегодня, 27 июня, коллектив Николаевской областной детской инфекционной больницы получил в пользование автомобиль ЗАЗ-Forza.
Сегодня, 27 июня, коллектив Николаевской областной детской инфекционной больницы получил в пользование автомобиль ЗАЗ-Forza.
Автомобиль торжественно вручил губернатор Николаевской области Алексей Савченко. После чего состоялось совещание на котором главврач рассказала о наиболее важны проблемах больницы, которые необходимо решать.
Также по поручению губернатора будет выполнен ремонт реанимационного отделения больницы.