Савченко вручил детской больнице автомобиль

Сегодня, 27 июня, коллектив Николаевской областной детской инфекционной больницы получил в пользование автомобиль ЗАЗ-Forza.

Автомобиль торжественно вручил губернатор Николаевской области Алексей Савченко. После чего состоялось совещание на котором главврач рассказала о наиболее важны проблемах больницы, которые необходимо решать.

Также по поручению губернатора будет выполнен ремонт реанимационного отделения больницы.