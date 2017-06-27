Азовское море в катастрофическом состоянии: отдыхающие говорят о жуткой вони

27.06.17 19:41Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

Во что превратилось в этом году Азовское море, тяжело себе представить. Ведь передать ту жуткую вонь, которая стоит около воды, можно только на словах.

Отдыхающим на Азовском море этим летом придется сосуществовать с весьма ужасающим ароматом рядом. Ситуация, которая сложилась на пляжах, очень плачевная. В воздухе стоит стойкий жуткий запах вони, передает Joinfo.ua.

Отдыхающим этим летом приходится искать более-менее чистые участки в Азовском море, чтобы поплавать. Побережье превратилось в настоящее болото, сетуют украинцы, которые приехали на отдых.

Соответствующие фото доказательства массово публикуют сами отдыхающие в Интернете и соцсетях. На них видно, что вода уже начала цвести, а берег покрылся слоем зеленых водорослей.

Именно водоросли являются источником резкого неприятного запаха. Также заметно, что за морским побережьем давно никто не ухаживает.

Люди вынуждены сдавать свои путевки и отказываться от наперед забронированных номеров. Эта нерадостная картина наблюдается в Кирилловке и Геническе.

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