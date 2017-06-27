Украинцам продают «неправильные» смартфоны

27.06.17 19:57Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

В АМКУ подозревают, что розничные торговцы сговорились между собой.

Отечестенные ритейлоры попали под колпак антимонопольщиков. АМКУ проводит комплексное исследование по влиянию таможенного реестра прав интеллектуальной собственности на рынки оптовой и розничной торговли потребительскими товарами, в том числе через интернет.

Одновременно в Комитете по обращению общественной организации «Центр потребительского контроля» проводят исследование рынка оптовой и розничной торговли мобильными телефонами через интернет.

«В частности, изучаем не установили ли торговцы одинаковые цены на одинаковый вид товара при отсутствии экономически обоснованных причин», — сообщил заместитель директора департамента – начальник отдела рынков потребительских товаров АМКУ Евгений Мельниченко. Проще говоря, контролеры ищут на рынке признаки ценового сговора.

По словам Мельниченко, основания подозревать торговцев в сговоре есть. Например, iPhone5S на момент получения обращения в АМКУ, стоил одинаково — 9999 грн. — в интернет-магазинах Allo, Цитрус и Фокстрот.

«Таких данных мы получили немало, не только по iPhone, но и по другим брендам, потому начали исследование», — рассказал Мельниченко.

По предварительным данным АМКУ, розничный рынок торговли мобильными телефонами является высококонкурентным, однако рынок оптовых поставок характеризуется преимущественно олигопольной структурой (ограниченное количество основных игроков).

В частности, официальным импортом телефонов в Украину занимается лишь несколько компаний, которые чаще всего являются представителями компании-производителя.

«По нашему мнению, конкуренция на рынке оптовых поставок мобильных телефонов самых известных мировых брендов ограничена и при определенных обстоятельствах может привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции», — считают в АМКУ.

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