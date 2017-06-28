17.06.17 18:002590
Какие антивирусы могут обнаружить вирус Petya
|28.06.17 10:05
|130
|0
Разработчики сообщают, что 16 антивирусных программ могут обнаружить, есть ли на компьютере вирус-вымогатель.
Разработчики сообщают, что 16 антивирусных программ могут обнаружить, есть ли на компьютере вирус-вымогатель.
16 антивирусных программ могут обнаружить вирус Petya.A, который сегодня парализовал работу многих компаний.
Это Avira,
CrowdStrike Falcon,
Endgame,
Ikarus,
K7GW,
Kaspersky,
McAfee,
Palo Alto Networks,
Panda,
Qihoo-360,
Sophos,
Symantec,
Tencent,
Webroot,
ZoneAlarm by Check Point.
Об этом сообщает разработчик программного обеспечения в IoT Hub Евгений Шульга.
Вирус-вымогатель атаковал компьютеры не только в Украине. Под удар попала Россия, Англия и Индия.