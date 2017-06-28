Какие антивирусы могут обнаружить вирус Petya Разработчики сообщают, что 16 антивирусных программ могут обнаружить, есть ли на компьютере вирус-вымогатель. 16 антивирусных программ могут обнаружить вирус Petya.A, который сегодня парализовал работу многих компаний. Это Avira, CrowdStrike Falcon, Endgame, Ikarus, K7GW, Kaspersky, McAfee, Palo Alto Networks, Panda, Qihoo-360, Sophos, Symantec, Tencent, Webroot, ZoneAlarm by Check Point. Об этом сообщает разработчик программного обеспечения в IoT Hub Евгений Шульга. Вирус-вымогатель атаковал компьютеры не только в Украине. Под удар попала Россия, Англия и Индия. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама