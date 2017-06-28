Губернатор Савченко поздравил жителей Николаевщины с Днем Конституции Украины

28.06.17 09:07Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Именно Основной Закон провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями. Уверенность в этом выразил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поздравляя жителей Николаевщины с Днем Конституции Украины.

«Друзья, поздравляю вас с государственным праздником — Днем Конституции Украины! Сегодня украинцы также отстаивают определенные в Конституции непреклонные ценности — независимость и территориальную целостность своего государства.

Верю, что этот большой праздник символизирует современную европейскую Украину, сила которой в единстве и сплоченности ее народа», — заявил губернатор.

«Я горжусь нашей страной и призываю всех к развитию Украинского Соборного Самостоятельного Государства!», — добавил он.

Пресс-служба Николаевской облгосадминистрации

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