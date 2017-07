Николаевский «НИБУЛОН» спустил на воду судно «Нодари Чантурия»

Знаменитая компания под руководством Героя Украины Алексея Вадатурского продолжает возрождение украинского флота.

Благодаря компании «НИБУЛОН» Николаев вновь напомнил о себе как о городе корабелов. Предприятие Героя Украины Алексея Вадатурского планомерно возрождает судостроительную славу нашего края и всей страны. В пятницу, 23 июня, флот компании пополнился еще одной боевой единицей - в праздничной обстановке на николаевском судостроительно-судоремонтном заводе «НИБУЛОН» был спущен на воду буксир «Нодари Чантурия». Очевидцами этого действа стали работники верфи, а также гости - ветераны николаевского судостроения и школьники.

Нодари Чантурия - директор, которого помнят

Названо судно в честь знаменитого руководителя николаевского судостроительного завода «Океан». Нодари Чантурия возглавлял это предприятие с 1982 года по 1996-й. А трудился он на этом заводе с 1958 года, прошел все ступеньки карьерной лестницы - от мастера до директора.

На торжественном митинге, посвященном спуску буксира, судостроители в унисон говорили о высоких профессиональных и человеческих качествах Нодари Викторовича.

Ведущий технолог судостроительно-судоремонтного завода «НИБУЛОН» Николай Распопов, как и многие другие работники этого предприятия, прежде трудился на «Океане» под руководством Нодари Чантурия и хорошо знает этого человека.

«Нодари Викторович был технически одарен как инженер, как человек был скромным и порядочным, как директор - был энергичным и целеустремленным, всегда добивался решения поставленных задач. Он был ярким примером поколения «детей войны», на плечи которого легли заботы по восстановлению экономики страны, модернизации послевоенной промышленности, строительству новых заводов и фабрик.

Было чему гордиться и Нодари Чантурия. В частности, при нем на заводе был построен уникальный 350-метровый сухой док, который позволил строить суда водоизмещением до 300 тысяч тонн. Он и сейчас впечатляет. Новатор Чантурия начал строить суда агрегатно-блочным методом, ввел модульную систему оборудования кают.

Спасибо Алексею Вадатурскому, который напомнил николаевцам о таком замечательном земляке. Этот буксир-трудяга десятки лет будет носить имя выдающегося николаевского корабела», - сказал Николай Распопов.

«Нодари Чантурия был очень мягким человеком. Но в нем удивительно сочетались добрый характер и твердость, с которой он претворял в жизнь дела, важные для завода и его работников.

В качестве примера могу привести случай, когда Нодари Чантурия, вопреки давлению партийных работников и рекомендациям прочих «экспертов», реорганизовал инженерную службу завода, создал на базе нескольких подразделений одно - принципиально новое, не имеющее аналогов. Технический аппарат стал менее громоздким и более эффективным. Время подтвердило правоту Нодари Чантурия.

Прекрасно, что Алексей Вадатурский принял решение называть суда своей компании в честь таких достойных людей. Надеюсь, что и в дальнейшем он будет давать им имена прославленных николаевских корабелов», - сказал бывший главный технолог завода «Океан» Евгений Кройтер, который более двадцати лет проработал с Нодари Чантурия.

Виктор Чантурия, сын Нодари Викторовича, также выразил признательность Алексею Вадатурскому и его команде за такой подарок. Он напомнил, что до прихода отца завод строил несамоходные суда, а при Нодари Чантурия вырос в одну из самых крупных и оснащенных верфей страны, со стапелей которой сходили траулеры, нефтерудовозы, рыбообрабатывающие базы, научные суда для исследования Мирового океана. «Честь, ответственность за работу не были пустыми словами для отца.

Для него не существовало такого понятия, как личная выгода. Он уходил на завод ранним утром, а дома до ночи засиживался за бумагами - работал, работал, работал. Уже на пенсии с острой болью воспринимал увядание судостроения в Николаеве. Писал статьи в газету, письма в Верховную Раду...» - вспоминает Виктор Чантурия.

«Нодари Викторович почти всю жизнь посвятил николаевскому судостроительному заводу. Он развил его производственные мощности, заботился об увеличении заказов, развитии. Поэтому название буксира «Нодари Чантурия» - заслуженное название.

Спасибо Алексею Вадатурскому, который называет суда именами легендарных николаевских корабелов.

Этот буксир совершенный, он принесет пользу и коллективу «НИБУЛОНа», и всей Украине. Кстати, как «Океан» в свое время шел вперед, так и завод компании «НИБУЛОН» динамично развивается», - сказал бывший директор Черноморского судостроительного завода и судостроительного завода имени 61 коммунара Игорь Овдиенко.

Теплые слова в адрес Нодари Чантурия также произнесли Почетный гражданин города Николаева, строитель авианосцев Иван Винник и работник судостроительно-судоремонтного завода

«НИБУЛОН» Вячеслав Борец.

После торжественных речей крестная мама буксира, работник отдела снабжения компании «НИБУЛОН» Инна Кузьмина успешно справилась с ответственной задачей - согласно давней морской традиции разбила о борт спускаемого на воду судна бутылки шампанского. Пусть у «Нодари Чантурия» все ладится и дальше!

«Это судно, несмотря на свои небольшие размеры, самое мощное в своем классе, может ходить и по рекам, и по морям. Этот буксир и толкает, и тянет. А корабелы «НИБУЛОНа» не остановятся на полпути. Мы будем производить суда и других классов, и больших размеров», - заверил заместитель генерального директора компании «НИБУЛОН» по безопасности судоходства, строительству и эксплуатации флота Андрей Волик.

Напомним, что «НИБУЛОН» продолжает реконструкцию своего судостроительно-судоремонтного завода, на котором хотят трудоустроиться девять тысяч николаевских корабелов.

На верфи будут две линии - для специальных и пассажирских судов и торгового флота. После окончания полномасштабной реконструкции завод сможет строить не только буксиры и несамоходные суда, но и современные пассажирские скоростные лайнеры, которые будут курсировать в другие страны.

Они поведут караваны

Отметим, что буксир «Нодари Чантурия» является последним из серии трех судов модернизированного проекта 121М, названных в честь легендарных николаевских корабелов. Так, 6 апреля на заводе «НИБУЛОН» было спущено первое судно - буксир «Юрий Макаров», а 24 мая - буксир «Анатолий Ганькевич». Уже в конце июня «Юрий Макаров» отправится в свой первый рейс по Южному Бугу. Первый же рейс «Анатолия Ганькевича», достройка которого тоже близится к завершению, запланирован на июль.

Эти буксиры являются продолжением (с проектными доработками) ранее реализованного проекта 121, рассчитанного для эксплуатации внутренними водными путями Украины. Мощность буксира «Нодари Чантурия» - 1200 лошадиных сил.

Габаритная длина - 29,9 метра, габаритная ширина - 11,2 метра. Высота с поднятыми рубкой и мачтой - 18,85 метра. Средняя скорость пустым составляет 9,5 узла, при переходе в караване - около 4,5 узла.

И еще о технических характеристиках судна. Буксир «Нодари Чантурия» - это однопалубное судно с одноярусной рубкой на верхней палубе и подъемной рулевой рубкой кругового обзора в носовой части. Оно оборудовано носовыми упорами для толкания, буксирным гаком для буксировки на корме, двумя винторулевыми колонками левого и правого вращения (с поворотом на 360 градусов) и двумя главными двигателями.

Буксиры «НИБУЛОНа», носящие имена директоров-судостроителей, могут выполнять ряд задач. В частности, они предназначены для выполнения проводки несамоходных судов, обеспечения проводки групп буксиров в ограниченных водах (шлюзы, изгибы рек); формирования каравана несамоходных судов, швартовных операций с ними в портовых водах; разрежения ледового слоя при подготовке операционной акватории под швартовку судов зимой и так далее.

Особенностью буксира «Нодари Чантурия» является расположение машинного отделения, вызванное малой осадкой судна. В частности, главные двигатели с сопутствующими системами обслуживания и валопроводы, которые передают крутящий момент на винторулевые колонки, размещены на верхней палубе в изолированных контейнерах.

Подъемная рубка, которая имеет возможность фиксироваться в верхнем положении, обеспечивает полную видимость при переходе в караване. Автономность плавания буксиров этой серии достигает десяти дней без дозаправки. Нормам Европейского Союза соответствует!

Буксир «Нодари Чантурия» - это современное высокотехнологичное судно, имеющее смешанный класс плавания, которое соответствует нормам экологического законодательства Европейского Союза. Благодаря уменьшенной осадке буксир рассчитан для использования на внутренних водных артериях с малыми глубинами. «Нодари Чантурия» будет ходить по Южному Бугу и Днепру и его притокам, Черному и Азовскому морям, Керченскому проливу.

Проектантом судна является украинская конструкторская организация «АСАБА». Для строительства буксира «Нодари Чантурия» было использовано более двадцати тысяч деталей. В качестве материала для корпуса и рубки была использована судостроительная сталь нормальной прочности категорий A, D.

Среди средств радиосвязи и навигации, использованных на судне, стоит отдельно выделить радиотелефонные станции на ультракоротких волнах, спутниковые системы, магнитные компасы, радиолокационные станции и эхолоты.

Все этапы строительства судна (от секционной сборки и формирования корпуса до ходовых испытаний) были выполнены судостроителями «НИБУЛОНа» с участием отечественных и иностранных контрагентов компании.

На буксире «Нодари Чантурия» установлено новейшее оборудование ведущих мировых производителей из Голландии (ZF Marine Krimpen b.v.; Machinefarbiek L. Straatman B.V.; Alfa Laval Benelux B.V.; Orlaco Products B.V.), Швеции (AB Volvo Penta), Индии (Lion Rubber Industries Ptv. Ltd), Дании (Desmi Pumping Technology A/S; Ellehammer A/S; Thrane & Thrane), Финляндии (Paroc OY AB), Германии (Global Davit GmbH; Deckma GmbH; Zenitel), Польши (Lubmor SP. Z O.O), Чехии (ACO Marine s.r.o.), Японии (Furuno). Впрочем, было много и украинских компаний-поставщиков оборудования. Причем, с каждым новым судном «НИБУЛОН» увеличивает количество украинских производителей и контрагентов, задействованных в реализации судостроительных заказов, способствуя развитию отечественной экономики.

Отметим, что благодаря дальнейшему непрерывному строительству своего грузового флота на собственной верфи в Николаеве компания «НИБУЛОН» сможет перевозить водными артериями Украины до 4 миллионов тонн грузов в год!

Флот ООО СП «НИБУЛОН», начало которому было положено в 2009 году, насчитывает 56 единиц, среди которых несамоходные и самоходные суда, земснаряд, самоходный плавучий кран «Святой Николай» и несамоходный плавучий кран «Нибулоновец», а также три скоростных пассажирских судна.