17.06.17 18:002590
В Николаев идет 34-градусная жара
|28.06.17 13:27
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В Николаеве установилась жаркая и сухая погода. В ближайшие дни ничего не изменится, уверяют синоптики Укргидрометцентра.
В Николаеве установилась жаркая и сухая погода. В ближайшие дни ничего не изменится, уверяют синоптики Укргидрометцентра.
В четверг, 29 июня, ночью будет +20, днем +32, солнечно.
В пятницу ночью +20, днем +34, безоблачно. В субботу ночью +21, днем +34, на небе вновь ни тучки.
В воскресенье ночью +23, днем +33, солнце будет палить нещадно.
В понедельник, 3 июля, ночью +23, днем +32, возможен небольшой дождь с грозой.
Во вторник ночью +19, днем +30, малооблачно, без осадков.