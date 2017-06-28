В Николаев идет 34-градусная жара

28.06.17 13:27Сколько просмотров этой статьи124Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве установилась жаркая и сухая погода. В ближайшие дни ничего не изменится, уверяют синоптики Укргидрометцентра.

В четверг, 29 июня, ночью будет +20, днем +32, солнечно.

В пятницу ночью +20, днем +34, безоблачно. В субботу ночью +21, днем +34, на небе вновь ни тучки.

В воскресенье ночью +23, днем +33, солнце будет палить нещадно.

В понедельник, 3 июля, ночью +23, днем +32, возможен небольшой дождь с грозой.

Во вторник ночью +19, днем +30, малооблачно, без осадков.

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