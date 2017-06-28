В Николаев идет 34-градусная жара В Николаеве установилась жаркая и сухая погода. В ближайшие дни ничего не изменится, уверяют синоптики Укргидрометцентра. В четверг, 29 июня, ночью будет +20, днем +32, солнечно. В пятницу ночью +20, днем +34, безоблачно. В субботу ночью +21, днем +34, на небе вновь ни тучки. В воскресенье ночью +23, днем +33, солнце будет палить нещадно. В понедельник, 3 июля, ночью +23, днем +32, возможен небольшой дождь с грозой. Во вторник ночью +19, днем +30, малооблачно, без осадков. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама