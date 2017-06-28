Хлеборобы Николаевщины начали жатвы, помня, что их подлый враг - огонь

28.06.17 14:34Сколько просмотров этой статьи128Сколько комментариев этой статьи0

На понедельник, 26 июня, к уборочной кампании ранних зерновых культур присоединились десять районов области. Это Баштанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Казанковский, Николаевский, Новоодесский и Снигиревский районы. Обмолочено 4 тысячи гектаров ранних зерновых культур.

Цифры радуют, но я хочу напомнить, что иногда одна-единственная искра может свести на нет весь нелегкий труд земледельца. Отсутствие огнетушителя на комбайне, неосторожно брошенный окурок, разведенный посреди или вблизи пшеничного поля костер, ненадлежащим образом оборудованные места хранения и переработки урожая могут мгновенно превратить в пепелище круглогодичный тяжелый труд.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к руководителям и работникам аграрных предприятий, жителям региона: соблюдайте правила пожарной безопасности на хлебных массивах, в местах переработки и хранения урожая. Помните, что именно от вашей осторожности зависит, без преувеличения, благосостояние государства!

Артем ЗАБОЛОТЬКО, ведущий инспектор Центрального райотдела ГСЧС в Николаевской области.

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