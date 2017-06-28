Глава николаевского РУХа выступил против квотирования украинского языка

28.06.17 16:14Сколько просмотров этой статьи131Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской областной организации партии «Народный рух Украины», экс-нардеп Юрий Диденко выразил сожаление, что в Украине вводят квоты на украинский язык.

Своё мнение по этому поводу он озвучил в ходе митинга, проходившего в День Конституции в Николаеве у памятника Шевченко.

-Грустно говорить: мы гордимся тем, что в украинском законодательстве появились квоты на украинский язык. Но подумаем: есть ли ещё в мире государство, которое бы вводило квоты на собственный язык? Я думаю, это абсолютно аморально. И депутаты от Народного руха Украины в ближайшее время внесут правки в этот закон. И квоты будут предоставляться языкам национальных меньшинств. Потому что их языки — в их государствах, куда они могут приехать, и там эти языки являются основными. Украинский язык является основным только на земле нашего украинского государства, - сказал Юрий Диденко.

Похожие новости

18.06.17 16:58Информация для николаевских водителей

12.06.17 15:38В Николаеве умер врач психиатр Владимир Украинский

29.05.17 19:32ВНО по английскому языку: 33 человека не пустили из-за нарушений

23.05.17 13:27Рада ввела 75%-ную квоту на украинский язык на телевидении

20.04.17 14:23В Киеве обязали работников магазинов и кафе говорить только по-украински

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама