Глава николаевского РУХа выступил против квотирования украинского языка

Глава Николаевской областной организации партии «Народный рух Украины», экс-нардеп Юрий Диденко выразил сожаление, что в Украине вводят квоты на украинский язык.

Своё мнение по этому поводу он озвучил в ходе митинга, проходившего в День Конституции в Николаеве у памятника Шевченко.

-Грустно говорить: мы гордимся тем, что в украинском законодательстве появились квоты на украинский язык. Но подумаем: есть ли ещё в мире государство, которое бы вводило квоты на собственный язык? Я думаю, это абсолютно аморально. И депутаты от Народного руха Украины в ближайшее время внесут правки в этот закон. И квоты будут предоставляться языкам национальных меньшинств. Потому что их языки — в их государствах, куда они могут приехать, и там эти языки являются основными. Украинский язык является основным только на земле нашего украинского государства, - сказал Юрий Диденко.