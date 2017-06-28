Хакерская атака: вирус Petya добрался до Беларуси

Кибератака, начавшаяся в Украине, продолжает распространяться по миру.

Вирус Petya, распространявшийся в Украине, добрался и до Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

"Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях. Как отметили в управлении "К", с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний", – говорится в сообщении.

Вирусная атака имеет целью блокировку ценной информации, в первую очередь Petya угрожает финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами.

В МВД Беларуси призывают пострадавших от хакерской атаки пользователей незамедлительно обращаться в милицию.

"Вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы. Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования "выкупа" за дешифровку обращаться в милицию", – заявил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси полковник милиции Вадим Устинович.

Напомним, 27 июня произошла крупнейшая хакерская атака в Украине, вирус Petya поразил сети ряда организаций, в том числе и государственных. Кибератака началась практически одновременно около 11:30. Вирус Petya.A распространился очень быстро, проявлялся в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружался и зашифровывался. В связи с вирусной атакой в Украине СНБО принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах страны.