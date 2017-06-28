На дорогах Николаевщины будут дополнительно контролировать соблюдение режима ограничения движения фур

28.06.17 19:28Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

В облгосадминистрации под руководством первого заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня состоялось очередное совещание по соблюдению режима ограничения движения тяжеловесных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

В ходе совещания было решено обеспечить дополнительное дежурство экипажей патрульной полиции на Херсонском и Баштанском направлениях, которые определены как наиболее проблемные. Дополнительное дежурство также должно быть обеспечено по трассе Р-06 «Ульяновка - Николаев».

Кроме того, Вячеслав Бонь поставил перед руководством города Николаева задачу обеспечить поддержание надлежащего технического состояния дорожного покрытия по улицам Новозаводская и Турбинная. Он еще раз подчеркнул необходимость обустройства дополнительных мест отстоя вблизи портов и установку габаритно-весового комплекса, приобретение которого планируется за счет городского бюджета Николаева.

В ходе совещания Вячеслав Бонь также поднял вопрос закупки габаритно-весовых комплексов для Николаевской области и кадровой комплектации областного подразделения Укртрансбезопасности. Профильному структурному подразделению ОГА было поручено подготовить письмо Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну для прояснения ситуации.

Ранее Владимир Омеляну заявлял, что 70 передвижных габаритно-весовых комплексов должны быть закуплены до конца 2016 года, 4 из них должны быть переданы Николаевской области. В 2015 году Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что Всемирный банк готов предоставить средства для оборудования в Украине автоматических комплексов габаритно-весового контроля в количестве 200 единиц.

Напомним, что в ходе предыдущего совещания по соблюдению режима ограничения движения тяжеловесных транспортных средств под председательством заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи Службе автомобильных дорог совместно с Нацполицией и председателями РГА было поручено определить временные места отстоя большегрузного транспорта с предоставлением предложений по обустройству в дальнейшем постоянных площадок в районах области.

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