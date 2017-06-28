Ученые восстановили ДНК животного ледникового периода, найденного Ч.Дарвина

Ученые впервые восстановили древнюю ДНК копытных животных, жившей в течение последнего ледникового периода (около 110 тыс. лет назад — 9600 гг. н.э.). животное является видом Macrauchenia patachonica — одного из последних представителей “южноамериканских коренных копытных”, обитавших в Южной Америке, передает Nature Communications.

Первые окаменелости животных были обнаружены Чарльзом Дарвином еще в 1834 году в Уругвае и Аргентине, но только недавно ученым удалось восстановить геном вымершего млекопитающего благодаря анализу митохондриальной ДНК. Исследование показало, что современными родственниками древнего копытного приходятся лошади, носороги и тапиры.

Для исследований ученым требовался генетический материал ближайших родственников, которых в Macrauchenia patachonicа не было. Поэтому специалисты обратились к итерационного картирование, основанного на использовании точных параметров и геномов митохондрий ряда живых существ в качестве нескольких опорных точек для более надежного прогнозирования вероятных генетических последовательностей ископаемых.

Этот метод помог восстановить почти 80% генома животного, которая заняла свое место в группе Panperissodactyla в эволюционном ряду копытных животных.