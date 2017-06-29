Зам Сенкевича предложил установить плату за проживание в общежитиях Николаева

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян предложил установить плату за проживание в комнатах общежития, передает Николаев.24

Во вторник, 27 июня, во время заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и социально-экономического развития вице-мэр сообщил о том, что задолженность по оплате коммунальных услуг у КП «Гуртожиток» выросла до 21 миллиона гривен. Для решения проблемы с задолженностью Мкртчян как один из вариантов предложил установить плату за проживание в комнатах общежития и тем самым решить проблему.

Помимо этого, он также заявил, что помочь решить финансовую проблему может установка счётчиков на каждый блок, которая позволит в случае задолженности определенных лиц, отключить их от общей сети.

-Наше предложение, обеспечить индивидуальный учет газа и электроэнергии для жителей общежитий. Если по газоснабжению у нас не получится сделать индивидуальный счетчик, можно установить блочный, на 4-6 комнат. В случае если возникнет задолженность, можно перекрыть свет или газ блоку, а не всему общежитию, - сообщил заместитель мэра.

По мнению вице-мэра, поблочные счетчики можно будет установить до Нового года, однако при условии, что уже сейчас из городского бюджета выделят на это деньги. Примерная сумма, необходимая для этого, превышает 20 миллионов гривен.

Мкртыч Мкртчян также рассказал, что на днях он обсуждал этот вопрос с представителем «Николаевоблэнерго», и они готовы пойти навстречу местной власти. Если в общежитиях будут установлены индивидуальные узлы учета, новоподключённым абонентам они будут считать с нуля.

-Если мы все-таки пойдем на этот шаг, возможно у нас получится ликвидировать «Гуртожиток» с его долгами. А люди, которые хорошо платят, будут отвечать каждый за свое потребление, - сказал он.