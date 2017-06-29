Главврач БСМП Николаева заявил о проблемах с зарплатами

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов заявил о том, что в его учреждении не хватает денег на выплату зарплат сотрудникам до конца года.

Об этом он сообщил в социальной сети «Facebook».

«Есть более насущные вопросы чем стены и мебель - не хватает в полном объёме зарплаты до конца года, усугубился кадровый вопрос, проблемы с вакцинами, госпитальная реформа и так далее», - заявил он.