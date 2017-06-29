В николаевском зоопарке ищут новый дом для двух амурских тигрят

Амурские тигры занесены в Красную книгу. Их популяция по всему миру стремительно падала – 10 лет назад их было всего четыре сотни во всех зоопарках мира. Но проблему эту уже не первый год уверенно решает Николаевский зоопарк, директор которого – Владимир Топчий – у себя в Facebook написал, что два тигренка ищут новый дом.

—А все потому, что у нас много тигров. У нас есть папа, мама и еще одна самка. А эти двое тигрят нам не нужны. Мы же не можем держать в зоопарке 50 тигров! Поэтому им нужно искать новый дом, — рассказал директор зверинца.

Взрослые тигры, о которых упомянул Владимир Топчий – это сестры Пенелопа и Агриппина, которые родились в Николаеве в 2005 году, у которых есть общий муж Гелиос, привезенный из Польши годом позже. За этот период группа хищников произвела на свет около 60 тигрят. Рано или поздно всем им приходится искать новые зоопарки.

24 июня маленьким полосатым кошкам, детям Пенелопы и Гелиоса, исполнилось уже 8 месяцев. Директор зоопарка сообщил, что будет созваниваться с коллегами, чтобы приютить тигрят в другом месте.