Этим летом в детских лагерях отдохнут 66 тысяч школьников Николаевщины

В этом году услугами оздоровления и отдыха планируется охватить 66 тысяч детей школьного возраста, проживающих в Николаевской области, что составляет 61,6% от общего количества детей этой категории.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации, ссылаясь на информацию управления по делам молодежи и туризма.

На оздоровление и отдых детей запланированы расходы в сумме 28 миллионов146 тысяч 238 гривен. Из них в разрезе бюджетов: средства областного бюджета - 17 миллионов 339 тысяч гривен, средства районных бюджетов и городов области - 9 миллионов 347 тысяч 238 гривен, привлеченные (внебюджетные) средства - 1 миллион 460 тысяч гривен.

В этому году управлению по вопросам молодежи и туризма облгосадминистрации на выполнение мероприятий Программы отдыха и оздоровления детей Николаевской области на 2014-2018 годы было выделено 7 миллионов 137 тысяч гривен.

—Тендеры закончились в начале июня. Часть детей отправили в лагеря 5, 10 и 15 июня. Путевки распределены между районами и городами области для отдыха детей, нуждающихся в особой социальной защите и внимания: детей участников АТО, детей-сирот, детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, - рассказал начальник управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской облгосадминистрации Александр Максименко.

Кроме того, в соответствии с приглашениями Международных благотворительных фондов летом 80 детей-сирот, воспитанников школ-интернатов Николаевщины будут оздоравливаться в Соединенных штатах Америки.

Согласно письмам Международного благотворительного фонда «Золотая рыбка», Международного Благотворительного Фонда «Вечные ценности», Благотворительного Фонда «Маленький гражданин», Международного благотворительного фонда «Страна Милосердие», Благотворительного Фонда «Дорога Грез» по организации оздоровления и отдыха в США детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, согласование Министерства социальной политики Украины департамент образования и науки облгосадминистрации согласовал выезд детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По состоянию на 27 июня на оздоровление и отдых выехали 67 детей. Документы остальных детей находятся в стадии согласования визы в посольстве США в Киеве.