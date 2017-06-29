Отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме В четверг, 29 июня, отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб банков. "Ощадбанк" продолжил особый режим работы своих отделений 29 июня. В этот день отделения банка будут работать исключительно в консультационном режиме. В то же время подавляющее количество услуг банка доступно для клиентов благодаря дистанционным каналам - интернет и мобайл банкинга "Ощад 24/7". Отделения" Укргазбанка" 29 июня работают в ограниченном режиме. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама