17.06.17 18:002590
Отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме
|29.06.17 11:11
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В четверг, 29 июня, отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.
В четверг, 29 июня, отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.
Об этом говорится в сообщениях пресс-служб банков.
"Ощадбанк" продолжил особый режим работы своих отделений 29 июня.
В этот день отделения банка будут работать исключительно в консультационном режиме.
В то же время подавляющее количество услуг банка доступно для клиентов благодаря дистанционным каналам - интернет и мобайл банкинга "Ощад 24/7".
Отделения" Укргазбанка" 29 июня работают в ограниченном режиме.