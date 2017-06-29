Курс валют на 29 июня

29.06.17 11:29Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк Украины на 29 июня 2017 года ослабил курс гривны до 26,08 грн за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Курсы валют Нацбанка установлены на следующем уровне:

курс доллара: 2608,0120 гривны за 100 долларыв (+4,3514); курс евро: 2941,3159 гривен за 100 евро (+28,6008); курс рубля: 4,4290 гривны за 10 рублей (+4,4129).

Средневзвешенный курс наличных валют по данным kurs.com.ua:

курс доллара: 25,95 — 26,00 гривен за 1 доллар; курс евро: 29,29 — 29,49 гривен за 1 евро; курс рубля: 0,431 — 0,436 гривны за 1 рубль.

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