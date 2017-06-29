В Николаевской области к битве за урожай подключился полицейский спецназ

Руководство Главного управления Национальной полиции в Николаевской области приняло решение усилить меры безопасности с целью недопущения массовых противостояний и дестабилизации ситуации в агросекторе.

Правоохранители отрабатывают оперативную информацию о вероятности попыток рейдерских захватов, которые происходили на территории Первомайского района в течение нескольких лет. Нацполиция в Николаевской области делает все, чтобы обеспечить покой, порядок и безопасность жителей.

Поэтому на усиление групп быстрого реагирования районных отделов полиции, направлены силы сводного отряда ГУНП, в том числе сотрудники роты полиции особого назначения. Более ста правоохранителей обеспечивают работу на блок-постах, патрулирование, проверяют подозрительные транспортные средства, проводят профилактические беседы с местным населением.

Полиция Николаевщины сделает все возможное для защиты наших граждан. Напомним, в начале июня министр внутренних дел Арсен Аваков объявил «жесткую линию» борьбы правоохранителей с рейдерами по всей территории Украины, когда в Винницкой области банда рейдеров с 42 человек попыталась с оружием в руках захватить сельхозпредприятие, и тогда именно спецназ полиции обезоружил преступников.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Николаевской области.