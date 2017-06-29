17.06.17 18:002590
Украинские художники выпустили необычную украинскую азбуку: Шиваченко, Ирий и Евшан-зелье
|29.06.17 13:39
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В этом году в рамках "Книжного Арсенала" клуб иллюстраторов Pictoric представил проект "НЕабетка" от студентов НАОМА.
В этом году в рамках "Книжного Арсенала" клуб иллюстраторов Pictoric представил проект "НЕабетка" от студентов НАОМА.
Свою версию интерпретации азбуки представили Наталья Галавур, Ольга Гордиенко, Алина Комарова, Ольга Музыченко, Дарья Луцишина и Николай Степанов, пишет "Читомо".
Проект стал иллюстрациями произведений и персоналий украинской литературы от фольклора и Шевченко до Винграновского и Семенко.