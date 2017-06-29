Украинские художники выпустили необычную украинскую азбуку: Шиваченко, Ирий и Евшан-зелье В этом году в рамках "Книжного Арсенала" клуб иллюстраторов Pictoric представил проект "НЕабетка" от студентов НАОМА. Свою версию интерпретации азбуки представили Наталья Галавур, Ольга Гордиенко, Алина Комарова, Ольга Музыченко, Дарья Луцишина и Николай Степанов, пишет "Читомо". Проект стал иллюстрациями произведений и персоналий украинской литературы от фольклора и Шевченко до Винграновского и Семенко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама