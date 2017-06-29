В Николаеве прошли совместные учения БСМП и медслужбы 36-й бригады морской пехоты Накануне Дня Конституции в БСМП прошли командно-штабные учения с практической отработкой навыков приемно-сортировочной работы при массовом поступлении пострадавших. О прошедших учениях рассказали на своих страницах в Фейсбук 36 окрема бригада морської піхоти и главврач БСМП Александр Демьянов, сообщает интернет-издание "Inshe.tv". Военные делились опытом, приобретенным в зоне АТО, с медицинским персоналом больницы скорой помощи — от эвакуации раненых до предоставления им неотложной помощи. «Благодаря содействию командования 36 бригады морской пехоты удалось впервые провести реальные учебные мероприятия. Получили бесценный опыт, который ещё стоит обдумать, и найти общие позиции гражданской медицины с новыми военными требованиями и наработками. С нами поделились опытом взаимодействия 36 бригада с больницей СМП Мариуполя. В целом, дана высокая оценка, как для первого раза. Спасибо всем участникам учений: военным медикам, солдатам, персоналу больницы. Быть готовым к любым ситуациям, для БСМП — это приоритет номер 1», — написал Александр Демьянов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама