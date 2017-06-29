Минобразования открыло "горячие линии" для абитуриентов

Поступающие в вузы могут обратиться в министерство с вопросами по телефону.

С 29 июня до 28 августа Минобразования и науки организовывает работу "горячих телефонных линий" по вступительной кампании 2017 года. Об этом сообщили в пресс-служба министерства.

Пресс-служба Минобразования обнародовала номера телефонов, по которым можно получить консультации по вступлению в высшие учебные заведения, сообщить о фактах нарушения законодательства о высшем образовании и т.д.

Номера "горячих линий" Минобразования:

+38 (044) 287-89-29; +38 (068) 951-25-13. 0800 504-425.

Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО):

+38 (044) 239-86-18.

Также в Минобразования будут предоставлять консультации по вступлению по электронной почте – vstup_2017@mon.gov.ua, – и в форме личного приема по адресу: г.Киев, бул. Шевченко, 16, к.117.

Пресс-служба обнародовала и дополнительные телефоны, по которым могут обращаться поступающие в вузы.

Департамент высшего образования Минобразования:

+38 (044) 481-32-92 +38 (044) 481-32-64; +38 (044) 481-32-38; +38 (044) 481-47-73.

Департамент профессионального образования Минобразования:

+38 (044) 287-82-06; +38 (044) 287-82-13.

Департамент среднего образования Минобразования (вопросы по документам о среднем образовании):

+38 (044) 481-47-67; +38 (044) 481-47-58.