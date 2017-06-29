В’ячеслав Бонь доручив САД переглянути умови обмеження руху великовагового транспорту

29.06.17 20:38Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

В Миколаївській облдержадміністрації проведено чергову нараду з питання дотримання режиму обмеження руху великовагового автотранспорту під головуванням першого заступника голови ОДА В’ячеслава Боня.

До участі у нараді окрім представників Служби автомобільних доріг, управління патрульної поліції, Укртрансбезпеки, фахівців профільних структурних підрозділів ОДА та Миколаївської міської ради також були запрошені представники стивідорних компаній.

В’ячеслав Бонь зосередив увагу присутніх на необхідності безумовного дотримання умов обмеження руху великовагового автотранспорту по дорогах міста Миколаєва при температурі повітря вище +28 С.

Службі автомобільних доріг спільно з фахівцями Миколаївської міської ради було доручено розробити, з урахуванням норм чинного законодавства, правила, які б встановлювали обмеження руху не за фактичною температурою навколишнього середовища, а згідно чітко встановленого часового періоду.

Як пояснив В’ячеслав Бонь, при зменшенні температури зовнішнього середовища, температура дорожнього покриття ще деякий час є достатньо високою, що може призвести до його руйнації під час руху великовагового транспорту, тому обмеження руху за часом, наприклад з 8.00 до 22.00, є більш доцільним.

Окрім цього, в ході наради були підняті питання організації стивідорними компаніями диспетчеризації руху великовагового транспорту та надання ними допуску до габаритно-вагових комплексів для інспекторів Укртрансбезпеки.

Наразі повний допуск до вагів надали Миколаївський морський торгівельний порт та ДП «СК «Ольвія».

Начальнику Укртрансбезпеки в Миколаївській області Сергію Кривошапку доручено особисто зустрітись з представниками стивідорних компаній і обговорити можливості співпраці з зазначених питань та за результатами переговорів доповісти безпосередньо В’ячеславу Боню.

Також, під час обговорення вкотре повернулись до питання встановлення габаритно-вагового комплексу, придбання якого планується за рахунок міського бюджету Миколаєва.

В’ячеслав Бонь звернувся до присутнього на нараді заступника Миколаївського міського голови Мкртича Мкртичана з вимогою надати до наступного вівторка чіткий план дій із встановлення зазначеного комплексу.

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