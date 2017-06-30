В Украине растет задолженность по зарплате: не выплачено уже больше 2 млрд Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла до 2,3 млрд гривен. Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 июня 2017 г. составила 2 млрд 320,2 млн гривен, сообщает "ДС" со ссылкой на Госстат. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама