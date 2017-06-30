17.06.17 18:002590
В Украине растет задолженность по зарплате: не выплачено уже больше 2 млрд
|30.06.17 08:00
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Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла до 2,3 млрд гривен.
Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла до 2,3 млрд гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 июня 2017 г. составила 2 млрд 320,2 млн гривен, сообщает "ДС" со ссылкой на Госстат.