Украина больше не входит в группу стран, где процветает торговля людьми

За последний год Украина вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции после ежегодного отчета Государственного департамента США "Торговля людьми 2017", который был представлен 27 июня 2017 года, сообщает "ДС" со ссылкой на МВД.

"Улучшение позиций Украины в отчете - это не только свидетельство того, что сегодня правоохранители и правительство Украины способны бороться с ужасным явлением торговли людьми, но и четкий сигнал для международного сообщества о том, что Украина является надежным партнером в борьбе с международной преступностью. Мы благодарны нашим партнерам из Бюро правоохранительной деятельности Посольства США в Украине, ОБСЕ и МОМ, которые помогают нам наращивать потенциал Национальной полиции и стоять на защите прав человека, как в Украине, так и в других странах мира", - отметила Деева.

Специалисты Госдепартамента США отметили, что за последний год правительство Украины активизировало усилия по расследованию, преследованию и осуждению должностных лиц, причастных к торговле людьми, усиленно межведомственное взаимодействие и усилия правоохранительных органов.

В свою очередь начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко подчеркнул, что за последний 2016 год Департаментом были определены новые приоритеты и пересмотрены подходы к работе, и это дало свои положительные результаты.

"За 2017 год в Единый реестр досудебных расследований внесено 139 фактов по статье 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год этот показатель вырос на 131,7%", - отметил Крищенко.

Стоит отметить, что в ежегодном отчете специалисты Госдепа выделяют 3 группы (корзины) стран, где первая корзина представлена странами, демонстрирующими высокие достижения в борьбе с торговлей людьми, а третья - странами с низкими показателями в этой сфере. Существует также и промежуточная четвертая категория стран, находящихся между второй и третьей корзиной и имеют риск опуститься в страны с худшими показателями. Именно в этой категории в последние годы находилась Украина. Однако, за последний год благодаря активизации усилий в борьбе с торговлей людьми Украина улучшила свои позиции и переместилась во вторую корзину.