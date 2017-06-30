Прогноз погоды на сегодня в Украине

30.06.17 09:00Сколько просмотров этой статьи100Сколько комментариев этой статьи0

В Украине ожидается жаркая погода, в некоторых областях пройдут грозовые дожди.

30 июня, согласно прогнозу Укргидрометцентр, самая жаркая погода ожидается на востоке и юге страны – здесь столбик термометра поднимется до 35 градусов тепла. Кроме того, на части севере, центра страны и в столице пройдут грозовые дожди.

В западных областях воздух днем прогреется до 26-28 градусов тепла. В то же время в Закарпатской области столбик термометра может подняться до 32 градусов тепла. В столице, на севере и в центре – от 30 до 32 градусов.

А на юге и востоке – до 35 градусов тепла. Грозовые осадки в этот день ожидается в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях, а также в столице.

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