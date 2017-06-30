Николаевцам предлагают придумать лучшую рекламу о борьбе с амброзией

30.06.17 09:39Сколько просмотров этой статьи93Сколько комментариев этой статьи0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявляет конкурс на лучший макет листовки, билборда, ситилайта и теле- радио- роликов на тему борьбы с амброзией.

Так, основной целью проведения конкурса является привлечение внимания николаевцев к проблеме распространения карантинного сорняка — амброзии полыннолистной в нашем регионе, которая вызывает тяжелые аллергические заболевания людей, и способствовать практическому решению проблемы.

В рамках проведения информационной кампании была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты городского совета, заместители администраций районов, должностные лица, врач-аллерголог и ученые Национального аграрного университета.

Также, департаментом ЖКХ планируется создать карту опасных участков на территории города, на которой будут указаны участки массового распространения амброзии и юридических и физических лиц, которые не проводят мероприятий по обезвреживанию амброзии.

Приглашаем к участию!

Условия конкурса:

  1. Открытки формата А5 двусторонние. Фото должны содержать изображение растения и сопровождаться текстом о ее вреде и мероприятия по обезвреживанию. Грант — 300 грн.

  2. Citylight формат 1,8 * 1.2 м картинка или фото с изображением растения и призывом о ее вреде и необходимость уничтожения.

Грант — 300 грн

  1. Billboard формат 3 * 6 картинка или фото с изображением растения и призывом о ее вреде и необходимость уничтожения. Грант -300 грн.

Мини-грант на сценарий или изготовления телевизионного ролика о вреде амброзии и необходимость его уничтожения (до 40). Грант: — 600 грн.

Готовый ролик в цифровом формате — 3000 грн.

Мини-грант на сценарий или изготовление радио- ролика о вреде амброзии и необходимости его уничтожения (до 10). Грант — 200 грн.

Готовый ролик в цифровом формате — 1000 грн.

Телефон для справок (0512) 47-14-04. Предложение направлять на e-mail: gkh06@i.ua

В связи с ограниченными сроками для печати и распространения информации рассмотрение предложений будет назначено на 17 июля.

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета

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