На Николаевщине начался ремонт дороги Н-11

На участке автодороги Н-11 Днепропетровск - Николаев начали ремонт дорожного покрытия.

С инспекцией начала ремонтных работ на участке протяженностью чуть более 15 км ( между Новым Бугом и Казанкой) приехал губернатор Николаевской области Алексей Савченко, передает корреспондент 0512.

Сразу же по приезду на место ремонтных работ, глава ОГА заслушал начальника Службы автомобильных дорог области Сергея Ткаченко.

"Ремонтные работы идут на участке 202 - 219 км. Мы поделили работу на 3 подрядчика. Генподрядчик на этих 3-х участках компания "Ростдорстрой". Общая протяженность участка - 17 км.", - прокомментировал начало работ Ткаченко. "Дорога строилась давно, все ремонтные сроки закончились. На трассе работает лаборатория, которая параллельно изучает материалы из которых она была изготовлена. Дата строительства дороги 1982 год,"- отметил Ткаченко и сразу же попал под критику губернатора.

Алексей Савченко сразу же попросил начальника САДа конкретно высказаться, когда будет завершен данный участок дороги. На что получил ответ, что только к концу октября.

"Нет, мы её так не сделаем. Её убью к тому времени, как вы её отремонтируете.", - возмущенно подметил Савченко.

При этом глава САДа Ткаченко пожаловался на технологию укладки дороги, которая не позволяет закончить ремонт раньше.

"Громада требует от вас качество и я лично спрошу у вас. От подрядчика мы требуем четкие сроки. Ибо если мы построим дорогу в конце октября, мы её потеряем. Понимаю, что есть технологии, но я хочу, чтобы вы меня пригласили, когда дорога будет построена.", - упрекнул чиновника Савченко.

В разговор вмешался и представитель подрядчика "Ростдорстроя".

"В день мы можем проходить 700 метров. Тут нет машин, поэтому нам не нужна помощь полиции. Тут нужен график финансирования, все зависит только от него.", - подчеркнул представитель Евгений.

Губернатор отметил, что в бюджете уже есть 11 миллионов. Их можно брать на ремонт, следующее поступление в размере 40 миллионов будет через неделю.

Ожидаемая стоимость работ - 163 миллиона гривен.

Стоит отметить, что трасса Н-11 является одной из худшей в Украине. На её ремонт было выделено сотни миллионов гривен.