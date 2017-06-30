На Миколаївщині у власність учасникам АТО передано майже 4,5 тисячі гектарів земель — Держгеокадастр

Начальник ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області С.О. Мутьєв
30.06.17 12:16Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

Від початку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області та органи місцевого самоврядування регіону надали учасникам АТО 5 940 дозволів на розроблення документації із землеустрою для відведення земельних наділів загальною площею 9 958,11 гектара.

Наразі на території Миколаївській області завершили процедуру оформлення землі у власність військовослужбовці АТО, яким надано: 2 456 земельних ділянок загальною площею 4 424,41 га – для ведення особистого селянського господарства, 34 земельні ділянки загальною площею 3,5 га – для ведення садівництва і 704 ділянки загальною площею 66,78 га – для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд.

Безпосередньо Головним управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області прийнято 2 476 наказів про затвердження розроблених проектів землеустрою та передачу у власність учасникам АТО земельних наділів загальною площею 4 412,27 гектара. Органи місцевого самоврядування Миколаївського регіону прийняли 46 таких рішень на землі загальною площею 82,48 гектара.

Найбільше наказів Головного управління про передачу земельних ділянок у власність військовим прийнято у Вознесенському – 283 на землі загальною площею 462,86 га, Первомайському – 236 на землі загальною площею 442,23 га та Миколаївському – 207 на землі загальною площею 296,3 га районах Миколаївської області.

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