В Николаеве презентовали большой теннис для колясочников при жаре и с разбитой инфраструктурой


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30.06.17 13:48Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 28 июня, под палящим солнцем на николаевской спортивной базе «Спартак» презентовали федерацию большого тенниса на колясках.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления сборной Молдовы по теннису на колясках, выступления «золотых» голосов Николаевщины, а председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко стала «крестной матерью» представленной федерации.

Началась презентация с томительного ожидания Виктории Москаленко, без которой организаторы решили не начинать. В это время зрители и спортсмены занимали свои места и спасались в тени, ведь термометр на градуснике достиг отметки в 30 градусов, а их ожидало еще несколько часов спортивных сетов от теннисистов. Глава областного совета опоздала на 15 минут.

Руководил процессом общественник Игорь Финкельштейн, который не скупился на лестные отзывы для главы областного совета и называл ее «крестной матерью» большого тенниса для колясочников. Во время церемонии Москаленко официально представили в качестве почетного президента федерации.

После официальной церемонии состоялись несколько сетов, в которых участвовали почетные гости из Молдовы. Во главе их делегации Николаев посетил и вице-президент паралимпийского комитета Молдовы Сергеей Афанасенко.

Стоит отметить, что сама спортивная база «Спартак» находится в ужасном состоянии. В помещениях годами не делался ремонт и она совершенно не приспособлена для комфортного нахождения людей, которые для передвижения используют инвалидную коляску, не говоря уже о возможности нормально заниматься теннисом

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