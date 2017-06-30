Аэропорт "Борисполь" восстановил работу после хакерской атаки

30.06.17 18:27Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Международный аэропорт "Борисполь" полностью восстановил работу после масштабной хакерской атаки на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На работу систем, связанных с обслуживание пассажиров и работой рейсов, кибератака никак не повлияла. Все системы, отвечающие за операционную деятельность аэропорта, работают в штатном режиме. Информирование пассажиров осуществляется через центральное табло. Работа онлайн-табло на официальном сайте аэропорта полностью восстановлена", - сообщает пресс-служба.

После фиксации атаки все службы аэропорта были оперативно переведены в экстренный режим работы. В частности, была организована онлайн-трансляция и были задействованы все каналы коммуникации - дополнительные бесплатные линии авиасправки, страница аэропорта в Фейсбук и другие.

Сообщается, что специалисты предприятия совместно с представителями соответствующих государственных учреждений проводят изучение последствий атаки и меры по их предупреждению в будущем. На текущем этапе технические детали инцидента не разглашаются.

Предприятие работает по специальному плану, который был подготовлен шесть месяцев назад для подобных ситуаций после обнаружения похожего вируса. После чего был разработаны и проведены соответствующие мероприятия, предусматривающие порядок работы предприятия в случае чрезвычайных ситуаций.

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