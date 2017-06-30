Порошенко подписал закон о госконтроле по безопасности и качеству пищевых продуктов

30.06.17 18:45Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

Президент поставил свою подпись под законом сегодня, 30 июня.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных". Об этом сообщается на сайте парламента. Сообщается, что глава государства подписал закон сегодня, 30 июня.

Ранее, 26 мая, закон подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Напомним, Верховная Рада Украины 18 мая приняла во втором чтении законопроект №0906 "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных". За данный документ проголосовал 251 народный депутат Украины.

Закон устанавливает требования к организации государственного контроля пищевых продуктов, кормов и животных представителями единого контролирующего органа.

В документе определены общие требования к осуществлению государственного контроля с целью проверки выполнения операторами рынка пищевых продуктов, кормов, животных требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных.

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