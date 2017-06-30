В Украине хотят изменить систему прописки

Министерство внутренних дел хочет упростить процедуру регистрации места жительства. Нынешний алгоритм ограничивает людей.

Об этом в своем докладе заявила заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук, передает «Новое время».

В МВД выступают за декларативную модель регистрации прописки. Любой желающий благодаря этому сможет зарегистрировать свое место жительства с помощью онлайн-сервисов или через Центры предоставления административных услуг после увеличения их функций.

Действующая система, по мнению Ковальчук, искажает статистику размещения населения, влияет на местные бюджеты и ограничивает доступ людей к административных и медицинским услугам. Также из-за проблемы с пропиской в надвигающихся выборах в 2019 году вынужденные переселенцы не смогут проголосовать из-за проблем с пропиской.

«Система регистрации должна предоставлять человеку возможности, а не ограничения. Реализация прав должно происходить не там, где стоит штамп в паспорте, а непосредственно по месту жительства. Каждый человек должен иметь свободное право доступа к образованию, медицине, право избирать местную власть», — сказала Ковальчук.