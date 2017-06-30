17.06.17 18:002590
Погода на выходные в Николаеве
|30.06.17 19:25
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В выходные дни, 1-2 июля, в Николаеве и области сохранится жаркая погода, без существенных осадков.
В выходные дни, 1-2 июля, в Николаеве и области сохранится жаркая погода, без существенных осадков.
Об этом "Новостям-N" сообщили в Николаевском гидрометцентре.
Ветер будет преобладать южного направления 5-10м/с.
Температура воздуха ночью 20-22°,
днем столбики термометров поднимутся до 34-36°,
на побережье, в курортной зоне, будет несколько прохладней 27-29°.
В начале следующей недели, в результате прохождения атмосферных фронтов, пройдут кратковременные грозовые дожди разной интенсивности.
К нам поступит более прохладный атлантический воздух, который ослабит жару. Температура воздуха станет комфортной, в пределах 27-29°.
Вероятность пожаров сохраняется. Показатель пожароопасности остается высоким.
Температура воды в реке Ю. Буг возле Варваровского моста и в море вблизи Очакова сохраняется 25-26°.