Погода на выходные в Николаеве В выходные дни, 1-2 июля, в Николаеве и области сохранится жаркая погода, без существенных осадков. Об этом "Новостям-N" сообщили в Николаевском гидрометцентре. Ветер будет преобладать южного направления 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°, днем столбики термометров поднимутся до 34-36°, на побережье, в курортной зоне, будет несколько прохладней 27-29°. В начале следующей недели, в результате прохождения атмосферных фронтов, пройдут кратковременные грозовые дожди разной интенсивности. К нам поступит более прохладный атлантический воздух, который ослабит жару. Температура воздуха станет комфортной, в пределах 27-29°. Вероятность пожаров сохраняется. Показатель пожароопасности остается высоким. Температура воды в реке Ю. Буг возле Варваровского моста и в море вблизи Очакова сохраняется 25-26°. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама