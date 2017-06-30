Погода на выходные в Николаеве

30.06.17 19:25Сколько просмотров этой статьи108Сколько комментариев этой статьи0

В выходные дни, 1-2 июля, в Николаеве и области сохранится жаркая погода, без существенных осадков.

Об этом "Новостям-N" сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать южного направления 5-10м/с.

Температура воздуха ночью 20-22°,

днем столбики термометров поднимутся до 34-36°,

на побережье, в курортной зоне, будет несколько прохладней 27-29°.

В начале следующей недели, в результате прохождения атмосферных фронтов, пройдут кратковременные грозовые дожди разной интенсивности.

К нам поступит более прохладный атлантический воздух, который ослабит жару. Температура воздуха станет комфортной, в пределах 27-29°.

Вероятность пожаров сохраняется. Показатель пожароопасности остается высоким.

Температура воды в реке Ю. Буг возле Варваровского моста и в море вблизи Очакова сохраняется 25-26°.

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